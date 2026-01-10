Внимание! Обява „Евро се обменя в банките и селските пощи!“ цъфна в благоевградската поща

Банкери: Смяната на валутата върви спокойно, най- масово се обменят между 2000-5000 лв. , приемаме монети от баби, детски касички и параклиси

Уведомление, че евро се обменя само в банките и селските пощи, а не в централната поща и нейните клонове, озадачи мнозина от гражданите на Благоевград. Читатели на „Струма“ сигнализираха, че са били неприятно сюрпризирани от отказа на пощенските служители да им превалутират левовете в евро. Множество негативни коментари се появиха и в социалната мрежа. Репортерска проверка на място показа, че въпросната „обява“ е поставена на видно място в пощата. На въпрос към пощенската служителка защо не се обменят левове в евро отговорът й беше лаконичен: „Защото не сме банка“, без да си прави труда от повече обяснения.

В пощите в Благоевград има надписи, че не сменят евро



Всъщност съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Закона за въвеждане на еврото в Република България от датата на членство на страната ни в еврозоната „Български пощи“ ЕАД ще обменят банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции. Това обаче явно не е стигнало до максимално широк кръг от хора, които са останали подведени, че чейндж операцията може са се осъществи във всички пощи.

„До 30 юни 2026 г. всеки може да обменя безплатно банкноти и монети в евро във всяка банка или офис на „Български пощи“ по официалния курс. През първите 6 месеца след датата на въвеждането на еврото в банките няма ограничение на количеството”. Това пише в първото изречение от съобщение в официалния сайт на голяма банка и едва към края следва пояснението, че „Български пощи“ ще обменят безплатно банкноти и монети само в населени места, където няма банкови клонове. През първите 6 месеца ще обменят банкноти и монети от левове в евро в размер до 1000 лв. на ден за едно лице. За суми от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка от 3 до 5 работни дни само в предварително обявени пощенски клонове в страната. В сайта на Банка ДСК например се посочва, че във всеки техен офис (с изключение на безкасови офиси) може да обмените левове в евро. При обмяна на суми над 30 000 лева е необходима стандартната предварителна заявка от 3 работни дни. Монетите се приемат сортирани по номинал. Ако не сте индивидуален клиент на Банка ДСК и искате да посетите офис за обмяна, е нужно да донесете определени документи. Бизнес клиенти на Банка ДСК също могат да обменят безплатно за първите 6 месеца след съответна идентификация на легитимните представители или упълномощените лица.

БНБ пък обменя безплатно, в неограничено количество и безсрочно банкноти и монети от левове в евро по официалния курс. Според местни банкери, с които репортер на „Струма“ се свърза, процесът по смяна на валутата от левовете в евро протича спокойно. Известно напрежение е имало в първите работни дни, и не толкова с обслужването на гражданите на каса, колкото с времето за трансфер в евро, който е отнел няколко часа повече в началото. Обикновено по-голямо струпване на хора има предиобед, но всеки изчаква търпеливо реда си. Най-често сумите за обмен на левове варират между 2000 и 5000 лв., най-голямата сума е 20 000 лв., заяви управителка на банков клон в Благоевград и уточни, че повечето й клиенти не са „на каса“.

През тези дни в банката са обменяли стотинки, които носят основно възрастни хора и деца от техните „касички“, както и от параклиси. Пощите също се зареждат с евро от банката. Те обаче не са били достатъчно подготвени със стартови пакети. За физическите лица имаше ограничение за закупуване на 1 пакет преди 1 януари, който съдържаше монети с всички номинали (от 1 до 50 евроцента, 1 и 2 евро) на обща стойност 10,23 евро, или 20 лв. В някои села в Пиринско пощаджията е разполагал с един стартов пакет евро, което граничи с абсурда.

Адаптацията към новата валута обаче върви нормално и ако има суматоха и притеснения с двойните сметки в евро и левове в търговските обекти, те ще изчезнат през февруари, когато идва краят на лева и повече няма да е разплащателно средство.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА