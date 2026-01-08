ВНИМАНИЕ: Опасност от лавини в Пирин

Туристите да са особено внимателни и да избягват преходи във високата част на Пирин планина. Предупреждението е на Планинската спасителна служба – Банско, а причината е в падналия нов сняг. Снежната настилка от изминалата нощ е около 20 сантиметра, снегът е мокър и силно навят в алпийския пояс и в преходния пояс на планината.

Много вероятни са лавини от типа „ветрова дъска“ на повечето изложения в горната част на планината. Възможни са и спонтанни лавини, предава Телеграф.

В момента вятърът е южен – от умерен до силен, продължава да има слаб снеговалеж във високите части, по-ниско превалява слаб дъжд. Намалена е видимостта, има повишена влажност в алпийския и преходния пояс. Започва осезаемо захлаждане, което ще продължи през целия ден.

Неблагоприятни са условията за преходи във високата планина. Особено внимателни да са планинарите при придвижване по долината към хижа „Вихрен“, там има риск от достигане на лавини чак до летния път. Степента за лавинна опасност днес в алпийския пояс е 4 /висока/, а за преходния пояс – 3 /значителна/.