Внимание! Повишена лавинна опасност в Пирин-новият сняг достига 40 см

Усложнена зимна обстановка и повишена лавинна опасност се наблюдава в Пирин към 26 декември, съобщиха от Avalanche Bulgaria. През последните два дни в планината е натрупал около 40 сантиметра нов сняг, като на места са отчетени значителни акумулации в Алпийския и Преходния пояс. Най-засегнати са склоновете с източно, североизточно, северно, северозападно, западно и югозападно изложение.

Специалистите предупреждават за вероятни изтичания при навлизане в склонове под билата, както и в негативните форми на релефа. Регистрирана е и спонтанна лавинна дейност, включително дъска от пресен сняг, известна като midstorm slab. Такива явления са наблюдавани под връх Тодорка на северния склон, в района на връх Муратов, Джамджиеви скали и на други места в планината.

Условията извън обработените писти са определени като неподходящи, като на много места теренът е труднопроходим, особено в Преходния и Горския пояс. Лавинната опасност за днешния ден е оценена на трета степен в Алпийския пояс и втора степен в Преходния пояс, докато за Горския пояс няма налични данни. Очакванията са тези нива да се запазят поне до 16:30 часа.

От Avalanche Bulgaria отправят апел за повишено внимание към всички, които планират пребиваване в Пирин, и напомнят, че извънпистовото каране и движението в необезопасени райони крие сериозен риск при настоящите условия.