Внимание, шофьори! Катастрофа затруднява движението при кръстовището на ЮЗУ (СНИМКИ)

Катастрофа между Пикап и лек автомобил затруднява движението при кръстовището на ЮЗУ в началото на Благоевград.

Сблъсъкът се случи преди минути, като се удариха Сеат с благоевградска регистрация и служебна кола Пикап. От удара Сеатът „изхвърча“ на островчето между двете платна и удря пътния знак. Пикапът, движещ се по ул. „Иван Михайлов“, е със смазана предница. По платното има части от броните на автомобилите, гумата на Сеата, стъкла.

На място пристигна полиция, която прави оглед и тества с дрегер шофьорите. Дойде и екип на Спешна помощ, който качи в линейка един от участниците в ПТП-то.

Към момента участъкът не е обезопасен и се наблюдава изтичане на течност от Пикапа.

Станислава Далева






