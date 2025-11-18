Внимание, шофьори: Ремонти затварят ленти на магистралите „Тракия“ и „Струма“

От днес – 18 ноември, започват ремонтни дейности на два ключови участъка от автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, които ще наложат временни ограничения в движението, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

За ремонт на асфалтовата настилка се променя организацията на движение в платното за София в участъка между 330-и и 334-и км на АМ „Тракия“ в област Бургас. За изпълнение на планираните дейности в 3,3 км отсечка ще бъде ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента. При благоприятни метеорологични условия се предвижда работата по трасето да завърши до 26 ноември.

От днес (18 ноември), от 8 ч. до 17 ч. ще се извършва и гаранционен ремонт на фуги на виадукта в района град Дупница /при 58-и км/ на АМ „Струма“ в посока София. При изпълнението на дейностите ще бъде ограничено движението в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът ще преминава в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.