Внук на синя легенда позволи корида срещу симитличани в Кюстендил

Софийският рефер Виктор Войнов позволи корида срещу футболистите на „Септември“ (Сим) в гостуването на „Кюстендил“, който спечели с 1:0 след късен гол на играещия наставник Даниел Младенов. Внукът на екснационала и бивш играч на „Левски“ Войн Войнов често си затваряше очите при нарушения на домакините, а на няколко пъти подмина безнаказано удари с лакти на Боян Стойнев и Александър Александров-Аци. Кюстендилци по-често владееха инициативата, ала натискът им обикновено водеше до безплодни центрирания в полето пред Владислав Николов. В 3-та мин. Стойнев пропусна отблизо с глава, но секунда по-рано в пеналта имаше непозволени действия на негови съекипници, останали незабелязани от родственика на синята легенда. В 25-та мин. Симеон Димитров-Симба шутира с левия крак, а Иван Топалов изби в страничната греда. Симитличани можеха да открият резултата и в средата на второто полувреме, когато пропуск направи Добромир Панчаревски. Връх на съдийското дебелоочие беше ситуацията в 75-та мин. Тогава Стойнев повали с лакът С. Димитров, който се изправи бързо, а главният арбитър показа директни червени картони и на двамата. В 88-та мин. Ал. Александров стреля коварно, Вл. Николов спаси, но бе безпомощен при добавката на Младенов – 1:0.

“КЮСТЕНДИЛ“: Топалов, Ст. Николов, Стойнев, Стоичков, Адемов, Любомиров (90-Грахльов), Илиев, Методиев (90+6-Папански), Гогов (76-Бачовски), Александров, Младенов (90-Н. Николов)

„СЕПТЕМВРИ“ (СИМ): Вл. Николов, Янков, Косов, Великов, Ласков, Попев (89-Карадачки), Траянов, Ил. Петров (90-Попов), Пл. Петров (90-Весков), Панчаревски (90+5-Ив. Иванов), С. Димитров

ИВАН ДИМИТРОВ