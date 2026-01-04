Водата има магическа сила от 5 до 7 януари

На 5, 6 и 7 януари отбелязваме празника Водици и почитаме водата като източник на живот, чистота и лекуваща сила. Според поверията през тези дни небесата се отварят и водата има магически свойства, с които може да сбъдва желания и да пречиства.

„Водата няма какво да я спре – нито огън, нито стена. Водата е най-силната стихия на Земята“, коментира етнологът гл. ас. д-р Илия Вълев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му с Йордановден свършва т. нар. „период на мръсните дни“ – хаосът между старата и новата година приключва.

Той обясни, че с хвърлянето на кръста в студените води съпреживяваме момента с кръщаването на Иисус Христос, когато се е потопил във водите на река Йордан и Свети Йоан Кръстител го е кръстил.

„Като хора ние винаги грешим, но водата се предполага, че ще ни пречисти“, обясни символиката на светената вода д-р Вълев.