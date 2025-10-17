Водата на Брезник е чиста, може да се пие

Водата на Брезник вече не е замърсена с манган, арсен и бактерии. Показателите ѝ отговарят на Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качество. Това съобщиха от Община Брезник.

„Днес получихме официалните резултати от изпитвания на проби, взети на 14.10.2025 г. от резервоара на изход Пречиствателна станция за питейни води – Брезник.

Съгласно протоколите от направените изпитвания показателите вече отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Предстои Регионалната здравна инспекция да анализира съвместно с водното дружество проби от представителни пунктове, разположени в различни точки от водопроводната мрежа на гр. Брезник, експлоатирана от „ВиК“ ООД-Перник“, обясниха от общината.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА