Водата от язовир „Красава“ с високи нива на манган и арсен, става само за санитарни цели

След извършените физико-химични и микробиологични анализи на взетите проби от яз. „Красава” са установени несъответствия при контролираните показатели манган, арсен и клостридиум перфрингенс, съгласно Наредба №9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съобщават от РЗИ – Перник след учестен мониторинг.

На управителите на ВиК – Перник е връчено предписание за предприемане на незабавни действия. В тази връзка РЗИ – Перник въвежда ограничение за водата, подавана във водопроводната мрежа на територията на гр. Брезник от язовир „Красава“, да не се използва за питейни цели, приготвяне на храна, къпане, миене на съдове, миене на ръце или други хигиенни дейности, единствено за почистване на санитарни възли.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






