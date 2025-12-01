Водопроводът за 29-имата жители на с. Гостун обявен за обект от първостепенно значение за Банско

Ремонтът на водопровода в с. Гостун и изграждане на резервоар с обем 150 куб.м бяха приети като обект от първостепенно за община Банско значение на проведената вчера сесия. Като първа стъпка в спешен порядък съветниците отцепиха 3 общински терена за резервоара и одобриха смяна на предназначението им.

Селото се водоснабдява от извор, който е каптиран през 1939 г. Има изграден външен водопровод от извора до каптажа над селото, но той се нуждае от спешна смяна, защото етернитовите тръби отдавна са с изтекъл експлоатационен период, освен това са с различни диаметри и течовете са огромни. Дължината на водопровода е над 5 км.

Статутът на „общински обект с първостепенно значение“ ще съкрати административните срокове при различните институции, през които проектът трябва да мине.

По данни към 31.12.2024 г. в Гостун живеят 29 души.

ВАНЯ СИМЕОНОВА