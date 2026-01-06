Водосвет и освещаване на бойното знаме на 3-то бригадно командване в Благоевград

С водосвет и освещаване на бойното знаме на 3-то бригадно командване на площад „Македония“ се отбеляза Богоявление в Благоевград.

Сред официалните лица, присъствали на събитието, бяха кметът на Благоевград Методи Байкушев, областният управител на област Благоевград Георги Динев, председателят на Общински съвет Антоанета Богданова и полк. Кирил Спаневиков – командир на 3-то бригадно командване.

Непосредствено след това програмата продължи на площад „Народни будители“ с полагане на цветя пред бюст-паметника на Христо Ботев по повод 178 г. от рождението на революционера.

В знак на признателност към живота и делото на поета и революционер Христо Ботев глава склониха кметът на Благоевград Методи Байкушев, представители на институции, общественици и граждани.

Ученици от XI ОУ „Христо Ботев“, носещо името на своя патрон, рецитираха стихове в памет на един от най-светлите образи в българската история. Тази година училището отбелязва 35 години от своето създаване.

Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 г. в Калофер. Той оставя вечна следа в историята като поет, публицист и журналист, революционер, идеолог и ръководител на националноосвободителното движение на България (1848-1876). Включва се в подготовката на Априлското въстание (1876).

На 2 юни 1876 г., в подножието на връх Вола, вражески куршум пронизва Ботев при последното сражение на неговите четници във Врачанския балкан.