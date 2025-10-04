Военен обрат: Израел намалява офанзивата в Газа след отстъпки от „Хамас“

Палестинското радикално движение „Хамас“ съобщи в изявление, че ще освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. Групировката потвърди и готовността си незабавно да започне преговори посредством посредниците, за да бъдат обсъдени подробностите по споразумението. Палестинската организация повтори и ангажимента си да предаде управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими технократи. От своя страна политическото ръководство на Израел нареди на военните да намалят офанзивните си действия в ивицата Газа и заяви, че се готви за „незабавно изпълнение“ на първата фаза от плана на американския президент след отговора на „Хамас“, съобщиха израелските медии, цитирани от Ройтерс.

„В резултат на отговора на „Хамас“, Израел се подготвя за незабавното изпълнение на първата фаза от плана на Тръмп за освобождаването на всички заложници“, се посочва в съобщение на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху.

Междувременно американският президент в кратко видео послание обеща, че съгласно мирния план за ивицата Газа „всички страни ще бъдат третирани справедливо“.

„Днес е велик ден. Ще видим как ще се развие. Сега трябва да финализираме подробностите“, заяви Тръмп във видеото, разпространено в социалната му мрежа „Трут соушъл“, след като „Хамас“ заяви, че частично приема предложението му.

♦ Международните реакции

Катар заяви, че е започнал да координира действия с посредниците Египет и САЩ за продължаване на преговорите относно плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, написа катарското Министерство на външните работи в социалната мрежа „Екс“, цитирано от Ройтерс. Министерството заяви, че Доха приветства отговора на „Хамас“ на плана на Тръмп.

Египет посочи, че се надява на „положително развитие“ и обеща да положи всички усилия заедно с арабските страни, САЩ и европейските държави за постигане на постоянно спиране на огъня в палестинския анклав.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е обнадежден от изявлението на „Хамас“, каза говорителят му Стефан Дюжарик.

„Той настоява всички страни да се възползват от възможността за слагане на край на трагичния конфликт в Газа“, заяви в изявление Дюжарик.

Френският президент Еманюел Макрон също приветства отговора на „Хамас“ и заяви, че освобождаването на заложниците и спирането на огъня са много близо.

„Освобождаването на всички заложници и спирането на огъня в Газа са на една ръка разстояние! Ангажиментът на „Хамас“ трябва да бъде изпълнен незабавно“, написа той в социалната мрежа „Екс“.

Макрон обеща, че Франция „ще изпълни пълноценно своята роля в съответствие с усилията си в Организацията на обединените нации, заедно със САЩ, Израел, Палестина и всички свои международни партньори“.

Германският канцлер Фридрих Мерц приветства частичното приемане от страна на „Хамас“ на американския план за примирие в ивицата Газа, като го нарече „най-добрия шанс за мир“, предаде ДПА.

„Освобождаването на заложниците и мира в Газа са съвсем близо“, написа „Мерц в социалната мрежа „Екс“. „Заложниците трябва да бъдат освободени. „Хамас“ трябва да се разоръжи. Боевете трябва да спрат незабавно. Всичко това трябва да се случи много бързо“, добави германският канцлер.

„След близо две години, това е най-добрият шанс за мир. Германия ще продължи с ангажимента си“, каза още той.БТА