Военен паметник по повод 75 г. от Втората световна война откриха в Кресна

75-годишнината от края на Втората световна война бе ознаменувана с откриване на паметник на централния площад „Кресненско въстание” в града. Той ще бъде символ заедно с намиращия се наблизо паметник на началник-щаба на Кресненско-Разложкото въстание, паметния знак на участниците в съпротивата срещу комунистическите власти от 1947-1948 г. и античен кът.

„Този паметник да бъде символ на любов към отечеството и любов към мира”, беше благопожеланието на архиерея на Санданска духовна околия Георги Танчев, който отслужи заупокойна молитва заедно със свещеник Димитър Станоев в памет на загиналите герои от Кресненско през Втората световна война.

Зам. кметът на общината инж. Петър Олег Петров и председателят на Общинския съвет инж. Мая Божинова Калинка Георгиева откри събитието Част от присъстващите граждани

Откриването на паметника бе водено от Калинка Георгиева, а ученици се представиха с патриотичен рецитал. Присъстващите над 150 близки, роднини и други гости на убитите кресненски герои и участници във войната изслушаха и слово на заместник-кмета на общината инж. Петър Олег Петров, който представи и кратка картина на кресненското участие в тази най-голяма война в летописа на човечеството.

От Кресна и района са участвали 252-ма души, като 10 от тях не са се върнали и са останали завинаги в паметни места по време на исторически събития. Кресненските участници са били включени в съставите на Брегалнишко-Струмишкия фронт и са стигнали до бойните полета на Унгария.

След минута мълчание и поклон новооткритият почетен паметник бе отрупан с цветя и венци от общината, различни организации и близки на загиналите.

БОРИС САНДАНСКИ