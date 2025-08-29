Военните се включват в гасенето на пожара в парк „Рила“ с хеликоптер

Военнослужещи и летателна техника помагат за гасенето на пожара в Национален парк „Рила“, съобщиха от Министерството на отбраната.

Екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер Ми-17 днес помага за потушаването на огнената стихия.

Вертолетът е излетял в 11:45 ч. от авиобазата в Крумово.

В помощ на огнеборците днес са се включили 20 военнослужещи с техника от Трето бригадно командване – Благоевград, от състава на Сухопътните войски.

Включването на военнослужещите е след постъпило искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и по разпореждане на началника на обраната, уточниха от МО.

Огънят тръгна вчера вечерта над село Горно Осеново, община Симитли, на височина около 1700 метра.

През юли в Рила бушуваше най-големият и труден за погасяване пожар.





