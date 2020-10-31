Военни обезвредиха невзривен боеприпас в Смолянско

Специализиран екип от военно формирование 38 040 – Крумово обезвреди днес, силно корозирала противотанкова мина, съобщава БГНЕС. Боеприпасът е открит в петък при изкопни работи в коритото на река Арда в гр. Рудозем, област Смолян.

Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас в Хасковско

Екипът в състав седем военнослужещи с три автомобила е действал под ръководството на майор Илия Илиев. Боеприпасът е бил иззет и унищожен извън населеното място при спазване на всички мерки за безопасност.

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