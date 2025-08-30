Волейболистите на „Пирин“ /Рз/ катерят връх Кутело, бившият им съотборник Ст. Делибосов втори по резултатност в петгеймовия трилър на световното в Китай

Волейболистите на „Пирин“ /Рз/ се потиха по баирите в началото на лятната си подготовка. Избраниците на Благовест Катранджиев направиха традиционния си планински преход и на втория ден от първата предсезонна сбирка покориха втория по височина връх в Пирин – Кутело, извисяващ се на 2908 метра. „Подготовката тече с усмивки, добро настроение и силна мотивация!“, написаха от клуба.

Докато бившите му съотборници от „Пирин“ /Рз/ покоряваха Кутело , Ст. Делибосов /в средата на долната снимка/ и компания изживяха петгеймов трилър на световното срещу Казахстан

Междувременно кадърът на разложката школа Стилиян Делибосов имаше основен принос за победата на националния ни отбор до 21 г. във втората осмица на световното първенство в Китай срещу Казахстан след оспорван двубой, завършил с тайбрек. Нашите пропиляха аванс от два гейма, преди да затворят мача в своя полза с 3:2 /25:19, 25:19, 21:25, 23:25, 15:9/, което ги праща в битката за 9-12-то място. Възпитаникът на Професионалната гимназия по транспорт в планинското градче, който стигна до колежанското първенство на САЩ, стана втори по резултатност срещу казахите с 14 т. /4 аса, 4 блокади/. Повече от него сложи на сметката си само Жасмин Величков – 25 /3 аса, 3 блокади/. Младите лъвове натиснаха съперника със сервис от началото на мача, защитаваха успешно, блокадата също работеше добре. Това позволи на избраниците на Венцислав Величков да дръпнат със 17:10 и да поведат в резултата. Втората част повтори картинката от първата и пътят към успеха изглеждаше открит. Последва обаче отпускане, съперникът разколеба посрещането ни и след като взе аванс от 14:8, не позволи да бъде застигнат. Най-завързан се оказа четвъртият гейм, в който тимът ни навакса изоставане от 17:20 за 23:23, но загуби следващите две разигравания и срещата отиде в тайбрека. В него българите се откъснаха с 11:7 след 4 поредни точки и до края не изпусна шанса си.

СТОЙЧО СТОИЦОВ






