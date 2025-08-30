Волейболистите на „Пирин“ /Рз/ катерят връх Кутело, бившият им съотборник Ст. Делибосов втори по резултатност в петгеймовия трилър на световното в Китай

Волейболистите на „Пирин“ /Рз/ се потиха по баирите в началото на лятната си подготовка. Избраниците на Благовест Катранджиев направиха традиционния си планински преход и на втория ден от първата предсезонна сбирка покориха втория по височина връх в Пирин – Кутело, извисяващ се на 2908 метра. „Подготовката тече с усмивки, добро настроение и силна мотивация!“, написаха от клуба.
Междувременно кадърът на разложката школа Стилиян Делибосов имаше основен принос за победата на националния ни отбор до 21 г. във втората осмица на световното първенство в Китай срещу Казахстан след оспорван двубой, завършил с тайбрек. Нашите пропиляха аванс от два гейма, преди да затворят мача в своя полза с 3:2 /25:19, 25:19, 21:25, 23:25, 15:9/, което ги праща в битката за 9-12-то място. Възпитаникът на Професионалната гимназия по транспорт в планинското градче, който стигна до колежанското първенство на САЩ, стана втори по резултатност срещу казахите с 14 т. /4 аса, 4 блокади/. Повече от него сложи на сметката си само Жасмин Величков – 25 /3 аса, 3 блокади/. Младите лъвове натиснаха съперника със сервис от началото на мача, защитаваха успешно, блокадата също работеше добре. Това позволи на избраниците на Венцислав Величков да дръпнат със 17:10 и да поведат в резултата. Втората част повтори картинката от първата и пътят към успеха изглеждаше открит. Последва обаче отпускане, съперникът разколеба посрещането ни и след като взе аванс от 14:8, не позволи да бъде застигнат. Най-завързан се оказа четвъртият гейм, в който тимът ни навакса изоставане от 17:20 за 23:23, но загуби следващите две разигравания и срещата отиде в тайбрека. В него българите се откъснаха с 11:7 след 4 поредни точки и до края не изпусна шанса си.
СТОЙЧО СТОИЦОВ