Волейболистите на „Пирин“ /Рз/ се разходиха предколедно до София за последния есенен мач срещу ЦСКА, който не срещна очакваната яростна съпротива и взе своето с безпроблемното 3:0 /25:17, 25:17, 25:20/. Гостите бързо свиха знамената, след като поведоха с 14:11 в първия гейм, но до края му записаха едва 3 т. срещу 14 на червените, а в следващите две части маркираха присъствие на полето. Хората на Благовест Катранджиев за цял мач направиха само една успешна блокада, докато домакините ограничиха непредизвиканите грешки до 11, за да зимуват в топ 3 на класирането. Бившият национал Николай Пенчев стана топ реализатор с 15 т. и заслужи приза за МВП на двубоя. От другата страна, на мрежата Мариян Наков се отчете с 14, по 8 добавиха Златко Кьосев и Теодор Каменов. Разложани се смъкнаха на седмата позиция, но няма как да изпаднат от челната осмица, осигуряваща участие в директните елиминации за титлата, каквато е целта минимум.

ЦСКА: Ненчев-9, Хейзъндъл-9, Бейк-6, Костов-8, Минаоя-2, Пенчев-15, Божилов-либеро /Великов, Манушев-2, Згуров-1/.

„ПИРИН“ /РЗ/: Агонцев, Каменов-8, Козелов-7, Гаджанов-3, Кьосев-8, Наков-14, Коцаков-либеро /Манолев, Миховски-1, Хаджиев-1, Златков-1/.

ТОНИ КИРИЛОВ