Волейболист от Разлог на полуфинал в европейска квалификация с националния отбор

С волейболиста на „Пирин“ /Рз/ Димитър Копанаров в редиците си юношеската формация до 18 г. на България проби на полуфиналите в европейската квалификация в Подгорица и снощи се изправи срещу домакините от Черна гора в сблъсък за участие във финала. Директна виза за първенството на Стария континент получава само първенецът, а следващите четири отбора в таблицата трябва да минат през допълнителни баражи в търсене на място сред съставите, които ще се борят за титлата и медалите. Избраниците на Мирослав Живков загубиха спора за първата позиция в група В срещу Сърбия в петгеймова драма с обрати за 2:3 /20:25, 25:18, 25:22, 22:25, 13:15/. Така нашите останаха втори и това ги прати във файнъл фор срещу победителя в поток А, докато също във вторник вечерта плавите срещнаха Турция. Срещу селекцията на западната ни съседка разпределителят от Разлог залепна на резервната скамейка, след като конкурентът му на поста Никола Великов от ЦСКА се оказа предпочитаният избор на треньорския щаб. Младите лъвове отстъпиха в първата част, но във втората успяха да се съберат и да възстановят паритета, за да наложат волята си и в третия гейм, в който поведоха с 21:18 и удържаха преднината си, въпреки че авансът им бе стопен до 21:20. Съперникът тръгна ударно в четвъртата част и отвори разлика от 11:4. После момчетата на Живков влязоха в серия, сърбите обаче показаха здрави нерви и вкараха двубоя в тайбрек, който затвориха в своя полза след равностойна битка. Най-резултатен бе Антоан Веселинов с 31 т., но това не стигна.

Родните 18-ки си гарантираха прогреса в челната четворка още в стартовия мач с победата над Гърция с 3:1 /18:25, 25:21, 25:23, 25:17/. Срещу елините Д. Копанаров влизаше от пейката в три от четирите гейма, а А. Веселинов отново стана топ реализатор с 16 т., с колкото се отчете и Никола Градинаров.

СТОЙЧО СТОИЦОВ