Волейболната легенда Владо Николов представи книгата си „Високо“ в Радомир

Волейболната легенда на България Владимир „Владо“ Николов представи своята автобиографична книга „Високо“ пред радомирската публика. Събитието събра почитатели на спорта, млади волейболисти, ученици и граждани, които имаха възможност да се срещнат лично с един от най-успешните капитани на националния отбор.

По време на срещата Николов разказа за дългия си път към върха – за трудностите, дисциплината и уроците, които спортът му е дал. Той сподели лични истории от съблекалнята, големите международни турнири и живота извън игрището, като отправи силно послание към младите хора – да не се отказват от мечтите си и да работят упорито за тях.

Книгата „Високо“ представя повече от три десетилетия отдаденост на спорта и живота – история за постоянството, лидерството и отговорността.

След официалната част Владо Николов отдели време за своите почитатели, като раздаде десетки автографи и се снима с всички желаещи. Срещата премина в изключително топла и вдъхновяваща атмосфера, а жителите на Радомир изпратиха своя гост с аплодисменти и благодарност.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА