Волейболна треньорка от САЩ награди най-добрите таекуондисти на „Чо Елит“ за 2025 г.

Разложкият клуб по олимпийско таекуон-до „Чо Елит“ награди шестимата си най-добри състезатели за отминалата 2025 г. Общата стойност на призовете възлизаше приблизително на 800 лева и бе предоставена под формата на парични чекове и спортна екипировка. Треньорския щаб предпочете медалистите от Балканското първенство, което се проведе през октомври в Дупница. Там Елена Славкова завоюва злато и бе поставена на първо място в клубната класация. Следват носителите на сребърни отличия Павел Татарски, Никола Шопов, Борис Методиев и Катрина Валстад, както и Георги Попов, който се окичи с бронз. Наградите връчи бившата волейболна състезателка на „Пирин“ (Рз) Ивана Тренчева, която от 9 г. трупа опит като наставник в България и САЩ. В момента тя е треньор в „Cape Coast Volleyball Club“ (Флорида) и в колежанския тим на „Florida Tech“ в Дивизия II. На събитието присъстваха още треньорката на „Чо Елит“ Асения Пулина (III дан) и клубният президент Славчо Рачев (VI дан).

К. Валстад получава своята екипировка от Ив. Тренчева пред погледите на А. Пулина и Сл. Рачев

Наградените заедно със съотборниците си в клубната зала

„Инициативата има за цел да насърчи обединението между различните спортни дисциплини. Волейболът е един от най-успешните спортове в България и за нас е чест, че поканата ни беше уважена“, коментира Сл. Рачев.

ИВАН ДЕЛЧЕВ