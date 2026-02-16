Волейболният „Пирин“ /Рз/ вдигна адреналина на запалянковците с петгеймов трилър под №6 след пропилян аванс от два гейма

Волейболният „Пирин“ /Рз/ вдигна адреналина на запалянковците с петгеймов трилър под №6 от началото на сезона в националната суперлига. Единият от тях дойде при загубата в гостуването срещу „Монтана“ през есента, но през отминалия уикенд хората на Благовест Катранджиев взеха реванш с 3:2 в своя полза, в отделните части 25:23, 25:21, 24:26, 24:26, 19:17. След наглед комфортния аванс в началните два гейма разложани пропиляха шансовете да затворят двубоя на 0 и трябваше да минат през ада на тайбрека, за да запишат седмата си победа в редовния сезон и с 21 т. да се настанят на шестата позиция, с равни показатели с „Дея спорт“ и по-добро геймово съотношение. Тимът от Северозапада се смъкна на осмото място с 19 т. /6 п., 9 з./, а в петък посреща в директен сблъсък бургазлии, докато на пиринци предстои визита в Стара Загора. В зала „Септември“ домакините влязоха устремно в мача и наложиха доминация, въпреки отпора на съперниците. В третата част поведоха с 21:18, стигнаха до геймбол 24:23, ала гостите проявиха по-здрави нерви и върнаха интригата, след което драмата стана пълна. В петия гейм монтанчани имаха превес до 7:5, след това мачът тръгна точка за точка преди инфарктния завършек, хвърлил в еуфория местните фенове. Обичайният заподозрян Мариян Наков стана топ реализатор на срещата с 28 т., с 11 т. и 6 блокади се отличи ветеранът Костадин Гаджанов, приза за най-полезен играч отиде за либерото Дафин Коцаков.

Д. Коцаков

„Определено мачът беше труден. Започнахме добре, но след загубата в третия гейм се получи изнервяне в отбора. В хода на срещата показахме както хубави, така и не чак толкова хубави неща, но това го отдавам отчасти и на натрупана умора. В крайна сметка, важното е, че излязохме победители в двубоя. Може би имахме по-голямо желание да победим, а и като домакини публиката също много ни помогна. Във важните моменти смятам, че взехме по-правилни решения от отбора на „Монтана“. За нашия отбор бе много важно да се съберем чисто психологически след третия гейм. Водехме с 3-4 точки в края му, можехме да затворим още тогава мача, но не се получи. Това ни повлия и се стигна до пети гейм, в който просто трябваше да се вдигнем и да спечелим. Ключовият момент беше в началото на петия гейм. Радвам се, че ме избраха за MVP на мача, но, както казах, в тази среща беше важно да се съберем като отбор. Направихме го и мисля, че тази награда е не само за мен, а за целия отбор. Поздравявам момчетата за волята и характера“, коментира Коцаков.

„ПИРИН“ /РЗ/: Любомир Агонцев-3, Мариян Наков-28, Теодор Каменов-11, Златко Кьосев-7, Костадин Козелов-10, Костадин Гаджанов-11, Дафин Коцаков-либеро (Константин Манолев-3).

„МОНТАНА“: Виктор Жеков-7, Кристиян Валчак-12, Айдер Бангера-7, Николай Стефанов-17, Павел Душков-4, Бруно Рубо-4, Калоян Ботев-либеро (Виктор Бодуров-7, Николай Захариев-5, Марк Михайлов-17, Александър Митков-6).

СТОЙЧО СТОИЦОВ