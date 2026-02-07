Волейболният „Пирин“ /Рз/ вече си има талисман орел с името Орбелус, напрежение до червено в лагера на днешния съперник „Дея спорт“

Волейболният „Пирин“ (Рз) се сдоби със свой талисман, който бе представен официално в социалните мрежи. Представлява орел и носи името Орбелус. За неговата поява спомогнаха феновете и поддръжниците на отбора, които споделиха своите идеи и визия на новата придобивка.

„Запознайте се с Орбелус (Орби). Талисманът на ВК Пирин-Разлог. Името му идва от най-старото известно име на планината Пирин – Орбелус, със значение „белоснежна планина“ – символ на чистота, сила и величие. Твърди като скалите, летим като орлите. Защото сме Пирин!“, написаха от клуба в навечерието на днешната визита в Бургас срещу „Дея спорт“ в първенството на националната суперлига. Преди началото на 15-ия кръг двата отбора са съответно на 6-то и 8-мо място в класирането, с равен актив по основния критерий победи-загуби в съотношение 6:7, но домакините са на по-предната позиция по втория показател точките, с една повече от хората на Благовест Катранджиев. В първия дял от кампанията през есента пиринци спечелиха петгеймовия трилър срещу този съперник в своята зала „Септември“. След рестарта на шампионата миналия месец тазвечершните съперници се спънаха по два пъти. Поражението през уикенда от шампиона „Левски“ с 0:3 и най-вече разликата в отделните геймове 19:25, 16:25, 12:25 обаче нажежи до червено обстановката в лагера на „Дея спорт“.

„Пълно разочарование. Да те бият да, но нека да е достойно. Сякаш отборът беше на екскурзионно летуване. Това видях, но не ми се иска да се случва пак“, избухна босът на бургазлии д-р Александър Маджуров в опит да мотивира подопечните си за предстоящия двубой. Капитанът Валентин Братоев, който е с разкъсан мускул на прасеца, поднови тренировки на облекчен режим и настоява да излезе срещу „Пирин“. На линия е неговият близнак Георги Братоев, който пропусна мача с „Левски“.

СТОЙЧО СТОИЦОВ