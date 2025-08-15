Волейболният „Пирин“ /Рз/ върна в играта племенник на легендарния Б. Кьосев след 2-годишно прекъсване

Волейболният „Пирин“ /Рз/ спази традицията да представя по един играч на ден от отбора, с който ще стартира предстоящата кампания в суперлигата. Вчера разложани се похвалиха с привличането на 32-годишния посрещач с легендарна фамилия Златко Кьосев. Племенникът на големия Борислав Кьосев от дупнишкото село Баланово се завръща в играта след прекъсване от 2 г. За последно носеше екипа на „Добруджа“ през сезон 2022/2023. Юноша е на „Левски“, в кариерата си играе още за „Монтана“ и „Нефтохимик“, има повиквателни за разширения състав на националната селекция на България. По време на кариерата си е преследван от контузии, налага му да ляга и на операционната маса. Любимият му номер е 3, в което някои виждат символично продължение на великия №3, носен от неговия прочут родственик.

Зл. Кьосев играе с любимия №3 на легендата Б. Кьосев

„Играя с №3, защото е като първата буква от името ми, а не заради нещо друго. Да имаш близък роднина като Борислав Кьосев има плюсове и минуси, но за мен плюсовете са били повече. През годините, когато съм имал нужда от съвет и подкрепа, той винаги е бил до мен. Играл е на същата позиция. Винаги е добре да чуеш различно мнение. Неговите съвети са били винаги много ценни за мен, но като цяло виждаме играта по различен начин. Една от причините да започна в „Левски“ е това, че той е легенда на ЦСКА. Тренирал съм и при червените, но предпочетох да започна в друг отбор и това бяха сините. Постепенно там се запалих за волейбола. Обичах да играя с топката, затова избрах да бъда посрещач. Като по-малък не бях от най-високите, но пък можех да подавам добре. Първите си стъпки направих като либеро по съвет на моята първа треньорка Весела Братоева. Бе по-добре да съм вътре и да играя, отколкото да съм резерва. После пораснах и ме преквалифицираха в посрещач“, разкрива любопитни подробности за себе си Зл. Кьосев.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





