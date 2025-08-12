Волейболният „Пирин“ /Рз/ запълни пробойната на ключов пост с 38-г. ветеран, закопча и двама от лидерите на състава

Волейболният „Пирин“ /Рз/ запълни пробойната на един от ключовите постове в състава си с 38-годишен ветеран. След напускането на титулярния разпределител Николай Манчев в посока „Берое“ в обувките на плеймейкър влиза добре познато име на местните фенове – Любомир Агонцев. Той се завръща в планинското градче след два сезона отсъствие, в които носеше първо екипа на „Монтана“, а впоследствие и на ЦСКА. Предният му престой в зала „Септември“ бе в отрязъка 2021-2023 г. „Агонцев отново в „Пирин“. Любо отново ще радва феновете в Разлог с професионализма си. Сигурни сме, че ще носи много успехи на волейболното игрище“, представиха бившия национал от клуба, с което опитните играчи стават трима. Преди броени дни пиринските шефове успяха да удължат договорите на двама от досегашните лидери на състава. За трети пореден сезон атаката ще води Мариян Наков, който с изявите си и себераздаването се превърна в любимец на публиката. В кариерата си 29-годишният диагонал и топ реализатор е триумфирал с шампионската титла в редиците на „Нефтохимик“, минал е още през „Добруджа“ и „Сливнишки герой“.

На разположение на наставника Благовест Катранджиев остава и най-опитният състезател в тима Костадин Гаджанов, който изпълняваше в отминалата кампания функциите и на играещ помощник-треньор. 39-годишният централен блокировач ще започне пети пореден сезон в отбора от родния си град след периодите в „Локомотив“ (Пловдив), КВК „Габрово“, „Марек“…

