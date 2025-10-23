Волейболният „Пирин“ /Рз/ обърна новака „Славия“ за край на подготовката, селекцията 7 за 6

Волейболният „Пирин“ /Рз/ обърна новака в националната суперлига „Славия“ от 0:2 за 3:2 в последната контрола преди старта на първенството. Начело на белите е някогашният бивш наставник на победителите Северин Димитров. Също с тайбрек хората на Благовест Катранджиев се разправиха във встъпителния си спаринг с ЦСКА отново от позицията на губещ с 1:2, което се прие като добра поличба в лагера на разложани. Пиринци тръгват в новата кампания утре в своята зала „Септември“ срещу „Дунав“, мачът е с начало 18.00 ч. Предсезонната равносметка на състава от планинското градче сочи раздяла с шестима от миналогодишната формация и привличането на седем попълнения. От отбора през лятото се изнесоха капитанът Радослав Попов, който пое юздите във ВК „Благоевград“, Мартин Кръстев, Николай Стефанов, Томислав Русев, Преслав Петков и разпределителят Николай Манчев. Овакантените места запълниха Любомир Агонцев, Златко Кьосев, Костадин Козелов, Любомир Златков, Николай Миховски, Константин Манолев и Александър Стоянов.

Прогнозите, базирани на селекцията на 11-те тима в най-високото ниво на родния волейбол, отреждат на „Пирин“, „Дунав“ и „Славия“ поддържаща роля в шампионата и боричкане в дъното на класирането, без шансове за челната осмица в редовния сезон, даваща излаз в директните елиминации за титлата и медалите.

СТОЙЧО СТОИЦОВ