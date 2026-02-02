Волейболният „Пирин“ /Рз/ се даде много по-лесно на „нафтата“, отколкото във финала за купата

Волейболният „Пирин“ /Рз/ се даде много по-лесно на „Нефтохимик“ за първенството, отколкото във финала за купата преди по-малко от две седмици, когато поне взеха гейм. Своеобразния реванш в зала „Бойчо Брънзов“ край морето бургазлии спечелиха с 3:0 /25:16, 25:21, 25:20/. С това хората на Иван Станев записаха деветия си успех през сезона и остават близо до топ 3 на класирането. Разложани пък се смъкнаха на осмата позиция с равно съотношение победи-загуби и еднакви точки с „Монтана“, но с по-лошо геймово съотношение. Водещият стрелец на гостите Мариян Наков се задоволи само с 11 т., влезлият от пейката Константин Манолев се отчете с 9. В отсрещната половина Ади Османович завърши с 18 т., а благоевградчанинът Мартин Кръстев сложи на сметката си 11. В началото и на трите части пиринци повеждаха, но в първата рано свиха знамената, във втората поддържаха интригата до 21:23, докато в третата бяха равностойни до средата за 16:16, след което отстъпиха изцяло инициативата на съперниците. Домакините изложиха трофея от втората по сила надпревара между съдийската маса и единия стълб на мрежата и след срещата всеки от зрителите имаше възможността да се снима с него. Преди двубоя носителите на купата изпратиха в трибуните топки със своите автографи.

Ветеранът К. Гаджанов в разпален диалог със съдията на стола



В следващия кръг „нафтата“ почиват, а тимът от Разлог отново ще се лашка до Бургас за визитата в събота срещу „Дея спорт“.

„НЕФТОХИМИК 2010”: Дмитро Долгополов-4, Ади Османович-18, Калоян Балабанов-13, Рикардо Жуниор-10, Стефан Чавдаров-3, Мартин Кръстев-11, Ясен Петров-либеро (Венцислав Рагин, Димитър Василев-3, Симеон Добрев-либеро).

„ПИРИН“ /РЗ/: Любомир Агонцев-1, Мариян Наков-11, Златко Кьосев-1, Теодор Каменов-5, Костадин Козелов-2, Костадин Гаджанов-6, Дафин Коцаков-либеро (Вилиан Хаджиев, Константин Манолев-9).

ТОНИ КИРИЛОВ