Волейнационалът от Разлог Д. Копанаров допринесе с два сервиса за пробива на лъвовете във финала на евроквалификацията в Черна гора

Волейболните ни национали до 18 г. пробиха на финала в европейската квалификация в Черна гора след категорична чиста победа над домакините с 3:0 /25:23, 26:22, 25:20/. Разложанинът в родната селекция Димитър Копанаров отново беше пренебрегнат от треньорския щаб и при епизодичната си поява на полето във втория гейм получи възможност да допринесе за успеха с два сервиса. Снощи нашите момчета излязоха в решителен сблъсък срещу Сърбия, който да определи притежателя на единствената директна квота за първенството на Стария континент. Загубилият и още три състава с предно класиране отиват на допълнителни баражи в търсене на прогрес сред участниците в най-високия еврофорум. Тимът от западната ни съседка елиминира на 1/2 финалите Турция с 3:1 /25:11, 22:25, 26:24, 25:19/. Младите лъвове и плавите излъчиха преди броени дни първенеца в група В, тогава сърбите спечелиха петгеймовия трилър, предложил голяма драма с обрати. Избраниците на Мирослав Живков влязоха в мача с черногорци устремно и поведоха с 6:1 и 14:9. В ключовите моменти опонентите скъсиха разликата, но силите не им стигнаха да дръпнат в геймовия резултат. Българите владееха инициативата и във втората част, в която поддържаха стабилна преднина, за да удвоят аванса си. Третият гейм тръгна точка за точка, противникът дори излезе за кратко напред за 7:4, след което класата на родните национали си каза тежката дума. С по 13 т. се отчетоха Адриан Ганев, Антоан Веселинов и Никола Градинаров, докато от другата страна на мрежата с 30 т. блесна Вук Станоевич. За съперника Вук Станойевич бе над всички с 30 точки.

ТОНИ КИРИЛОВ