Волната пеперуда Кати от Перник отново блесна на сцената

Волната пеперуда на попфолка Кати се завръща на музикалната сцена. Впечатление обаче прави, че русокосата фурия от Перник е в топ форма, а вече чукна 48 години.

Певицата се пусна по бански и отвя конкуренцията с фигурата си.

„Кати влиза в кадър с повече огън от ауспух на Ferrari. Студиото се превърна в писта, а банският – в нейния боен костюм. Готови ли сте за нещо ново?!“, пишат от музикалната компания, която издава песните й.

Кати пусна няколко нови песни, сред които кавър на позабравения й хит „Най ми е добре“.





