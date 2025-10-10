Впечатляващо! Ловен екшън за ловците от Рибново завърши с отстрелян 189-кг глиган, има ранени кучета

Едър мъжки екземпляр е първата слука за сезона на ловците от ловна група Рибново, част от ловно-рибарска дружина Огняново в сдружението в гр. Гоце Делчев.

Впечатляващият глиган с тегло 189 кг успява да предизвика истински ловен екшън във втория ловен ден от откриването на груповия лов. Глиганът е вдигнат по време на гонка от уникалните четириноги другари на ловната група – кучетата на ловците Али Исев, Мехмед Сираков и Ибрахим Бинджив.

Като опитно и силно животно, той отказва да се предаде лесно и гонката продължава доста време с много отдаденост от страна на кучетата и сериозен брой изстрели, произведени от ловците.

Краят на гонката е сложен от Ибрахим Бинджив, който споделя, че точността на финалния изстрел се дължи на качествата на ловната му карабина Бенели Арго и използваните боеприпаси Геко, но – по думите на колегите му – над безспорните качества на оръжието стои неговият собствен дългогодишен опит като ловец.

По време на проведената гонка глиганът успява да рани две от ловните гончета, едно от които в областта на гръдния кош. Същите са откарани във ветеринарен кабинет за манипулации и оперативна намеса веднага след края на лова, като въпреки сериозните наранявания, прогнозите за възстановяването им са обнадеждаващи.slrb.bg