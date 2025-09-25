Вратарят на „Спортист 1959“ блесна с фамозен гол на „Арена Крупник“

Вратарят на „Спортист 1959“ Димитър Христов блесна с фамозен гол, който обаче не стигна за нищо на „Арена Крупник“, където падешлии отстъпиха с 2:3 на местния „Левски“ във втория кръг на „А“-областната група „Струма“, зона Север. За победителите две попадения отбеляза Кирил Георгиев-Малкия Карчо. Домакините изведе напред в 25-та мин. Самуил Самуилов, до почивката втори гол в противниковата мрежа бе отменен от благоевградския рефер Йордан Гошев заради засада, а стражът на гостите с няколко ключови спасявания съхрани шансовете им да не си тръгнат капо за вкъщи. В началото на второто полувреме крупничани натиснаха още повече и час след началото К. Георгиев удвои преднината им. В 70-та мин. се стигна до впечатляващото изпълнение на Д. Христов, който от фал на почти 50 метра от противниковата врата с прехвърлящ удар изненада излезлия на точката на дузпата свой колега под домакинската рамка и въпреки отчаяната му намеса топката се озова в мрежата. Голът внесе импулс в играта на жълто-черните, но защитата на съперниците не трепна. Малкия Карчо сложи точка на спора в 80-та мин., загубата минимизира в самия край на мача от дузпа Денис Боински, който стреля близо до лявата греда и макар че вратарят уцели ъгъла, нямаше как да отрази клинично точния изстрел.

Головете на Д. Христов и на Д. Боински не бяха достатъчни дори за точка срещу надъханите крупничани

“СПОРТИСТ 1959“: Д. Христов, Вл. Трендафилов, З. Янакиев /46 – П. Пешов/, Ив. Новоселски /74 – Е. Бракадански/, Н. Вълчев, М. Байов, И. Атанасов /74 – Ал. Джалев/, Д. Боински, С. Димитров /46 – К. Адамов/, Д. Арнаудов , Г. Бойчев /64 – Д. Мавродиев/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ






