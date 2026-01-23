Вратарят с петрички корени Ил. Шаламанов-Тренков се връща в Австралия

Младият вратар Илия Шаламанов-Тренков отново се завръща в Австралия, за да облече екипа на „Саут Мелбърн“. По средата на миналия сезон 23-годишният страж с петрички корени се прибра в България, за да опита късмета си в Първа лига, подписвайки с варненския „Спартак“. Край морето роденият в Бризбън футболист остана трайно в сянката на бившия състезател на „Пирин“ Максим Ковальов и след като записа само 2 мача в турнира за купата на България, се раздели със соколите и предприе нов воаяж до родината си, където вече бе тествал тамошните терени с екипите на „Мелбърн Шаркс“ и „Алтона Меджик“ в периода 2024/25 г. Оказа се, че от „Саут Мелбърн“ са наблюдавали отдавна бившия младежки национал на кенгурата и това не е първото предложение от тяхна страна. Това е един от най-популярните отбори в Австралия, който е настоящ шампион на новосформираната Australian Championship. Сините разполагат с прекрасен стадион, елегантно базиран точно по средата на трасето на Формула 1 в Мелбърн.

Ил. Шаламанов-Тренков на тренировка в Австралия С екипа на „Саут Мелбърн“ За разлика от брат си, Г. Шаламанов-Тренков има в кариерата си кратък период за „Беласица“ през 2023 г. във Втора лига



В момента Илия и новите му съотборници са в Окланд /Нова Зеландия/ за мачовете от провеждащата се OFC (The Oceania Football Confederation) Pro League. Съперници на сините от Мелбърн са представителите на Нова Зеландия, Таити, Фиджи, Соломонови острови и др. Шаламанов-Тренков вече записа 90 минути за новия си тим във встъпителния мач от OFC Pro League, след като излезе титуляр срещу „Таити Юнайтед“, а тимът на нашенеца спечели с 2:1. Заради неспирните валежи в този регион на Нова Зеландия, следващият мач на „Саут Мелбърн“ срещу „Соломон Кингс“ беше отложен и ще бъде пренасрочен допълнително. По-малкият брат на вратаря, 21-годишният Георги, който е полузащитник, последва батко си при завръщането в родината им и подписа с „Мелбърн Шаркс“ през януари 2024 г., а от началото на миналата година се премести в „Кингстън Сити“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ