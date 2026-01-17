Врачани натириха любимец на феновете в Благоевград, прибраха още двама ненужни на „Армията“

„Ботев“ /Враца/ натири любимеца на феновете в Благоевград от престоя му в „Пирин“ Аймен Суда. Етническият алжирец се озова под Околчица по настояване на Христо Янев, но след напускането на Джуджето в посока ЦСКА изпадна в немилост при новия треньор Тодор Симов, който не успя да се справи със своенравния характер на футболиста, който записа 13 мача през есента, повечето като резерва. Зимната чистка отвя още Ромееш Ивей, Ариан Кабаши, Божидар Чорбаджийски и Никола Влайкович, а вратарят Димитър Евтимов облече екипа на червените от Борисовата градина. Сред новите попълнения отново има орле – защитникът Лазар Боянов. „Ръководството на клуба и Аймен Суда постигнаха споразумение за прекратяване на договора му по взаимно съгласие. Французинът се присъедини към „зелените“ през лятото и се включи активно в битките от есенния полусезон. За престоя си под Околчица той записа 13 мача в Първа лига. Клубът изразява своята благодарност към Аймен за неговата работа, пожелаваме му здраве, късмет и много успехи в следващите стъпки от неговата футболна кариера!“, написаха от клуба.

В същото време армейците пратиха още двама от ненужните в помощ на бившия отбор на своя наставник. На стадион „Христо Ботев“ вчера акостираха Йоан Борносузов и Марин Орлинов. Острието ще бъде със статут на преотстъпен, докато трансферът на стража е за постоянно. Преди това червените одежди замениха за зелени Сейни Санянг и Мартин Стойчев.

„Радваме се да приветстваме две нови лица в семейството на Ботев! Към отбора се присъединяват нападателят Йоан Борносузов и опитният вратар Марин Орлинов, като и двамата идват от ЦСКА. Йоан Борносузов (21 г.) – централен нападател. Младият талант пристига под наем от ЦСКА, за да подсили атаката на „зелените“. Йоан е продукт на школата на „червените“, но е преминал и през италианския Дженоа. През изминалия полусезон натрупа опит както във втория тим, така и с участия в Първа лига. Марин Орлинов (31 г.) – вратар. Марин е добре познато име в българския футбол с богата визитка, преминала през отбори като „Литекс“, „Монтана“ и ЦСКА. Със своите 31 години той ще донесе нужното спокойствие в нашата отбрана и ще бъде лидер със своя професионализъм. Той пристига в клуба с постоянен трансфер. Добре дошли, момчета! Пожелаваме ви здраве и много победи със „зеления“ екип! С Ботевска воля, с Ботевски дух!”, гласи посланието към привържениците на отбора.

СТОЙЧО СТОИЦОВ