Временна забрана за движение и паркиране по пътя Банско – х. „Вихрен“

Със заповед на кмета на община Банско Стойчо Баненски е въведена временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства в участък от четвъртокласен общински път № BLG1005 II-19 гр. Банско – х. „Вихрен“, считано от кръстовището на ул.“Пирин“ с ул.“Пещерите“ до местността Шилигарника.

Заповедта е публикувана на официалния сайт на Общината.

За улеснение на всички, които желаят да достигнат до обектите в планината, на началната страница на сайта bansko.bg ще бъде публикувана актуална информация за проходимостта на пътя от Банско до м. Шилигарника, която ще се обновява в реално време.

Статусът на пътя ще бъде обозначаван цветово: зелено – пътят е проходим, оранжево – натоварен трафик, червено – пътят е временно затворен

Целта е да се предотвратят струпвания на автомобили и задръствания, както и да се улесни планирането на пътуванията.