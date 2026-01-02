Топ теми

Временна организация на движението в Благоевград за традиционния Фестивал на сурвакарските игри

Във връзка с провеждането на “Фестивал на сурвакарските игри”, Община Благоевград информира жителите и гостите на града, че на 04 януари 2026 г. се въвежда временна организация на движение.

⚠️От 08:30 до 16:30 часа се забранява навлизането и преминаването на моторни превозни средства (МПС) по следните улици:

👉ул. „Тодор Александров“ – от кръстовището с ул. „Д-р Христо Гагарчев“ до ул. „Крали Марко“;

👉ул. „Крали Марко“ – до кръстовището с ул. „Димитър Димов“;

👉ул. „Цар Иван Шишман“ – от кръстовището с бул. „Джеймс Баучер“ до кръстовището с ул. „Крали Марко“.

❗Забранява се навлизането и преминаването на моторни превозни средства (МПС) и коне в пешеходната зона на централната градска част на Благоевград по време на фестивала.

🙏Община Благоевград благодари за проявеното разбиране и съдействие!

