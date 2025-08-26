Временна организация на движението  в района на пернишкия квартал „Хумни дол“



Във връзка с изграждане на водопроводни връзки по проекта за водния цикъл на гр. Перник, от 27 август (сряда) до 29 август (петък) 2025 г. ще бъде въведена временна организация на движението по път II-63 (ул. „Св. Св. Кирил и Методий“). Движението ще бъде забранено в участъка между пътен възел „Хумни дол“ и ул. „Юрий Гагарин“. Достъпът до кв. Хумни дол ще бъде осигурен през пътния възел. Ул. „Стримон“ ще бъде затворена в отсечката от ул. „Янко Сакъзов“ до ул. „Св. Св. Кирил и Методий“. Товарният трафик в посока Брезник, Трън и Стрезимировци ще преминава по обходен маршрут през гр. Батановци. Мярката е временна и е необходима за успешното изпълнение на строително-монтажните работи.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





