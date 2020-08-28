Времето: Горещо, температурите стигат 37 градуса

В петък ни очаква горещо време. Над страната ще бъде ясно и слънчево.

Само над някои северозападни райони ще се появят облаци, но няма да вали. Дневните температури ще се повишат още малко и ще бъдат между 32 и 37 градуса, за района на София около 32, по Черноморието 30, до 35 градуса във Видин, Велико Търново и Русе, 34 в Плевен, Монтана и Силистра.

В Южна България термометрите ще се покачат до 35-37 градуса, в района на Ямбол 36, Сандански – 37 градуса.

В събота отново ще бъде слънчево и горещо, а температурите между 30 и 35 градуса, малко по-хладно по Черноморието – около 27-29 градуса, в София около 32, в Русе и Сандански до 36 градуса.

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