Времето днес

Днес облачността ще е променлива, по-значителна над западната половина от страната, където на места ще превали дъжд. В западната част от Дунавската равнина ще бъде мъгливо, но след обяд вятърът ще се ориентира от запад, ще е слаб до умерен и с него видимостта ще се подобрява. В останалите райони ще продължи да духа умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в югоизточните райони – до 22°, за София – около 16°.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 2500 метра – от сняг. Ще продължи да духа бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13°, на 2000 метра – около 6°.

По Черноморието преди обяд облачността ще бъде незначителна, а през втората половина на деня ще се увеличи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° по Северното Черноморие до 23° по Южното. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е и ще се задържи по-ниско от средното за месеца.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 27 мин. и залязва в 16 ч. и 58 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 31 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 45 мин. и залязва в 18 ч. и 4 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние.