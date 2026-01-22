Времето: Максималните температури между 1 и 6 градуса, валежите спират

През нощта ще бъде облачно и на много места в Централна България ще има снеговалежи, значителни в крайните южни райони. След полунощ в източната половина от страната валежите ще са предимно от дъжд и на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи ще има условия за поледици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между минус 4° и 1°, в София – около минус 2°. В Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Над Западна България ще е без валежи и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са предимно между 1° и 6°, малко по-високи в югозападните райони от страната, в София – около 6°.

В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-родопската област и в района на Централен Балкан. Ще духа умерен вятър от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието ще е облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат 7°-9°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 50 мин. и залязва в 17 ч. и 27 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 37 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 42 мин. и залязва в 21 ч. и 28 мин. Фаза на Луната: четири дни след новолуние. Източник: Национален институт по метеорология и хидрология