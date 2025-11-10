Времето между есента и зимата оживя върху картините на уредника на галерия „Джамията“ в Дупница Ивайло Орманков



Уредникът на галерия „Джамията“ в Дупница Ивайло Орманков постави своята единадесета самостоятелна изложба, като откриването бе уважено от негови близки, приятели, представители на местната и държавната власт.

Част от картините на дупничанина /сн. 2, 3, 4, 5/ сн.3 сн.4 сн.5 Момент от откриването на изложбата



Експозицията е акварелна и е озаглавена „Между есента и зимата“ и представя различни нюанси от творчеството на дупничанина. Това е втората му изложба в родния му град след тази през 2019 година и представя близо 40 картини, които е създал през последните десет месеца. В тях присъстват пейзажи и въображаеми пространства, които Ив. Орманков е рисувал с техниката „мокро в мокро“. Водещ на събитието бе Виктория Крумова от Историческия музей, която приветства Ивайло Орманков и сподели части от биографията му пред гостите. Тя подчерта и умението на автора да улавя настроенията на природата в прехода между сезоните с меки тонове и приглушени детайли.

„Любимата ми картина е със заглавие „Между есента и зимата“ и затова избрах и това мото за името на изложбата. Има и още една причина – житейският ми път се намира между тези два сезона. Показал съм 40 акварелни картини, по-голяма част не са били показвани никъде на изложба досега. По-близките ми приятели са ги виждали както в суров, така и във вече готов вид. Всичките картини са от първите 10 месеца на тази година. Поне през последната половин година се опитвам да олекотя този стил. Имам предвид, че искам да не е толкова шарен, толкова наситен с цветове и да бъде с по-малко подробности и детайли. Още съм далеч от монохронното рисуване, но аз съм упорит и действам. Разчитал съм на играта на цветовете в някои от картините. И както обичам да казвам – пейзажите ми нямат прилика с реално съществуващи обекти. Водата е страшно непокорна и въобще не слуша. Наистина и доста голяма част не се получават така, както съм ги замислил или по време на самия процес на рисуването. Но това е риск, който си го поемам и ме вдъхновява още повече, за да се надпреварвам с тази вода. И така вече повече от 10 години“, сподели Ивайло Орманков.

Заместник-кметът на община Дупница по култура, образование и социални дейности Валентина Караганова връчи оздравителен адрес на художника от името на градоначалника Първан Дангов.

„Няма как човек, който работи в сферата на изкуството, да не носи същото в себе си. Благодаря, че споделяте с нас вашия свят и вашето вдъхновение“, заяви В. Караганова.

Откриването на изложбата бе уважено и от депутата от ГЕРБ и бивш вътрешен министър Христо Терзийски, който също остана впечатлен от видяното.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

