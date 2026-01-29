Времето: Облачно и мъгливо, валежи от дъжд в Южна България

През нощта облачността над цялата страна ще се увеличи и на места в Западна България ще превали слаб дъжд. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде почти тихо, в Източна България и на север от планините с умерен югозападен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, в югоизточните райони до 7°-8°, в София – около 2°. Днес времето в страната ще е под влияние на средиземноморски циклон. Ще бъде предимно облачно, на места в равнините и мъгливо. След временно отслабване и спиране на валежите, още преди обяд от юг отново ще се активизират и до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Значителни количества на валежите ще има в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици. В Северозападна България ще е почти без валежи. Вятърът ще отслабне и за кратко ще се ориентира от юг-югоизток, а след обяд – от север-североизток и привечер в Североизточна България ще се усили. Максималните температури ще са предимно между 7° и 12°, малко по-високи в Източна България, в София – около 7°.

В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Южна България с валежи от сняг, под 1600 метра – от дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни по количество. След обяд валежи ще има и по Стара планина. Преди обяд вятърът ще е силен от югозапад, след обяд ще отслабне и за кратко ще се ориентира от югоизток, а привечер – от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, които ще започнат около обяд от юг и до края на вечерта ще обхванат цялото крайбрежие. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятърът от югозапад, а след обяд ще се ориентира от югоизток и за кратко ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 10° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 44 мин. и залязва в 17 ч. и 36 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 52 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 56 мин. и изгрява в 13 ч. и 23 мин. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт. Източник: Национален институт по метеорология и хидрология