Времето: Облачно и слаб дъжд, максималните температури между 3 и 8 градуса

В неделя ще е облачно. Сутринта в много райони в равнинната част от страната ще е с намалена видимост и мъгла. Ще е почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър, който около и след обяд в Източна България и на места северно от планините ще се усили и видимостта ще се подобри. На отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 3 и 8 градуса, по-високи в източните райони и в местата чувствителни на южен вятър, а за София – около 6 градуса.

В планините ще бъде предимно облачно. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който през деня ще се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра – около 1 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно и на места с намалена видимост, която след обяд ще се подобрява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 11-12 градуса. Температурата на морската вода е 5-9 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.