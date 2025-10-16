Времето: Облачно със слаб дъжд, максималните температури между 14 и 19 градуса

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

През следващото денонощие над страната ще има разкъсана, над повечето райони – значителна облачност. Слаб дъжд ще превалява на отделни места в югоизточните и планинските части от страната. През нощта ще бъде почти тихо и сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. Утре ще духа слаб, в Източна България – до умерен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София: 2°-3°, максималните – между 14° и 19°, за София – около 15°, съобщи дежурният синоптик при НИМХ Иван Василев.

Над планините облачността ще бъде значителна, а високите била и върхове ще бъдат обхванати от облаци. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, над 2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. Почти без валеж. Ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 41 мин. и залязва в 18 ч. и 43 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 2 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 15 мин. и залязва в 16 ч. и 40 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.