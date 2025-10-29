Времето: Предимно слънчево, максималните температури между 16 и 21 градуса

Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

През нощта ще е предимно ясно. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне, сутринта на места в равнинната част от страната ще има условия за намалена видимост или ниска слоеста облачност. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 1°. Ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 16°, съобщава дежурният синоптик към НИМХ Боряна Маркова.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 6°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 23 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 26 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 55 мин. и залязва в 23 ч. и 19 мин. Фаза на Луната: първа четвърт.