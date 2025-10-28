Времето през ноември: От минус 5 до плюс 25 градуса

Най-ниските температури през ноември у нас ще бъдат между минус 5 и 0 градуса, по-високи ще са по Черноморието, а най-високите температури ще са между 20 и 25 градуса, съобщи Анастасия Кирилова – синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки прогнозата за ноември.

По думите й тази година през ноември се очаква средната месечна температура да бъде около или над нормата, която за Северна България и в Горнотракийската низина е между 5 и 8 градуса, за високите полета – между 3 и 5 градуса. По Черноморието и долината на река Струма е между 8 и 10 градуса, а в планинските райони – от минус 5 до 3 градуса.

Месечната сума на валежите ще бъде около или под нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 литра на квадратен метър, а в южните и планинските райони – между 60 и 90 литра на квадратен метър.

През първите десет дни на ноември температурите ще са по-високи

През първото десетдневие на месеца температурите ще бъдат по-високи от обичайните. През първите дни времето да бъде предимно слънчево, на места в низините и котловините в часовете преди обяд ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.

Около средата и към края на периода ще има повишена вероятност за преминаване на атмосферни смущения, по които от запад на изток ще има по-значителни увеличения на облачността и валежи.

В последните дни от ноември ще има валежи на много места в страната

През повечето дни от второто и третото десетдневие на ноември изгледите са за слънчево време в планините и планинските райони, и за мъгливо, и предимно облачно време в равнинната част от страната. На повече места в низините мъглата ще е трайна, там и температурите ще остават по-ниски, а в останалата част от страната ще бъде сравнително топло.

През последните дни от месеца отново се повишава вероятността за синоптична обстановка със значителна облачност и с валежи на повече места в страната. Тогава температурите ще са близки до климатичните норми, прогнозира синоптикът Анастасия Кирилова от НИМХ.БТА