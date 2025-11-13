Времето: Слънчево и тихо, максималните температури в Югозападна България между 12 и 17 градуса

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево, но в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо почти през целия ден. Почти тихо. Минималните температури ще са между 3° и 8°, малко по-ниски в котловините от Югозападна България, максималните ще са между 12° и 17°. В София минималната ще е около 2°, максимална – около 14°, съобщи дежурният синоптик от отдел Отдел “ Метеорологични прогнози“ Мартин Славчев.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 3°.

Сутринта по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 16 мин. и залязва в 17 ч. и 6 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 50 мин. Луната в София изгрява в 0 ч. и 15 мин. и залязва в 14 ч. и 6 мин. Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.