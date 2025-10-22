Времето: Слънчево, максималните температури между 16 и 21 градуса

Атмосферното налягане ще се понижи още и ще остане по-ниско от средното за месеца.

През нощта облачността ще е разкъсана, средна и висока. В сутрешните часове на места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена. Почти тихо със слаб южен вятър в Източна България. Минималните температури ще са предимно между 3° и 8°, в София – около 4°. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 16° и 21°, в София – 18°, съобщава дежурният синоптик към НИМХ Мартин Славчев.

В планините облачността ще е предимно значителна и на места в западната половина от Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по-най високите части – сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 48 мин. и залязва в 18 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 45 мин. Луната в София изгрява в 8 ч. и 44 мин. и залязва в 18 ч. и 37 мин. Фаза на Луната: един ден след новолуние.