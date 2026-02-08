Връзката, за която рядко се говори

Топ теми

Често свързваме изправената стойка само с естетика и красив външен вид. Но истината е, че начинът, по който стоим, седим и се движим, има дълбоко влияние върху нашето здраве – включително върху хормоналния баланс, метаболизма, дишането и функцията на органите.

Стойката е не просто визуален израз на тялото, а съществен фактор за поддържане на хомеостазата – вътрешното равновесие на организма, което регулира всички физиологични процеси, пише femena.bg.

Как стойката влияе на хормоналния баланс?

Хормоналната система е изключително чувствителна към сигнали от нервната система и околната среда. Нарушената стойка, както и обездвижването, могат да активират хроничен стресов отговор.

Когато стойката е правилна – раменете са отворени, гръдният кош е освободен, а гръбначният стълб е подреден – тялото функционира в оптимален режим.

Прегърбената поза увеличава активността на симпатиковата нервна система (режима „бий се или бягай“). Това може да доведе до:

  • повишени нива на кортизол
  • нарушен сън
  • засилена тревожност
  • влошени симптоми на перименопауза и менопауза

Изправената, уверена стойка подпомага парасимпатиковата система („почивка и възстановяване“), което регулира производството на хормони и подкрепя метаболизма.

Влияние върху щитовидната жлеза

Щитовидната жлеза се намира в областта на шията – зона, която често е напрегната при хора с неправилна стойка, особено при:

  • изнесена напред главата 
  • прегърбване
  • продължителна работа пред компютър
  • слаба мускулатура на гърба

Когато шията е постоянно наклонена напред, мускулите притискат структурите в областта, включително кръвоносните съдове и лимфния оток. Това може да наруши свободния кръвоток, обмяната на веществата около щитовидната жлеза и правилното й функциониране. Подобряването на стойката облекчава напрежението в шийната област, подобрява кръвообращението и подпомага добрата работа на жлезата.


Стойката и здравето на стомаха

Прегърбването компресира органите в коремната кухина. То буквално притиска стомаха, червата и диафрагмата, което може да доведе до:

  • киселинен рефлукс
  • подуване
  • забавено храносмилане
  • газове
  • запек

Диафрагмата играе ключова роля в дишането, но също и в движението на лимфата и масажирането на вътрешните органи. При лоша стойка тя не може да се движи свободно, което затруднява храносмилателната система и отслабва детоксикацията на организма. Изправената стойка, в комбинация с коремно (диафрагмално) дишане, подобрява перисталтиката, намалява подуването и подпомага правилната функция на червата.

Влияние върху тазовото дъно

Малко хора свързват стойката с тазовото дъно, но връзката е директна. Прегърбването или прекаленото извиване в кръста изменя естествената ос на таза. Това може да доведе до:

  • отслабване на мускулите на тазовото дъно
  • инконтиненция
  • болки в кръста
  • пролапс
  • болезнена менструация 

Когато стойката е балансирана, тазът е в неутрално положение. Това позволява на мускулите на тазовото дъно да работят правилно – да се активират при нужда и да се отпускат, когато трябва.

Поддържането на правилна стойка и упражненията Кегел са особено полезни, особено в периода на (пери)менопауза. Те активират мускулите, които подкрепят пикочния мехур, матката и червата. Практикувани редовно, подобряват контрола и намаляват риска от инконтиненция.

Как да подобрим стойката си?

Укрепване мускулатурата на гърба – с упражнения като гребане, разтваряне с ластици, набирания, мъртва тяга.

Засилване на седалищните мускули – слабото седалище често върви с отпуснат корем и слаби задни вериги. Това цялостно води до приведени рамене, заоблен гръб, кифотична стойка (кифоза). Глутеусите работят заедно с мускулите на гърба и корема, за да държат торса стабилен и отворен. Подходящи упражнения са клекове, напади, глутеус ритник, хип тръст.

Активиране на коремните мускули  изправената стойка започва от… корема. Силният корем създава силен защитен център, който държи гръбнака стабилен. Когато коремните мускули са силни, те поемат част от тежестта на тялото и намаляват напрежението върху кръста. При слаб корем гърбът буквално „компенсира“, което води до болки в кръста, изгърбване и наклонена стойка.

Периодично ставане от стола/дивана – раздвижване на врата, разтягане на гърба и лопатките, навеждане на всеки 45-60 минути.

Осъзнато дишане – бавно и дълбоко коремно дишане, което намалява напрежението в мускулите на шията, гърба и кръста. Освобождава напрежението в тези области, подобрява стойката и намалява риска от болки в гърба и кръста.

Изправената стойка е много повече от красив външен вид – тя пряко отразява нашето физическо, хормонално и психо-емоционално здраве. Когато се грижим за нея, влияeм върху цялостната хомеостаза: дишането се подобрява, храносмилането се регулира, метаболизмът се активира, усещаме се силни и уверени.

