Връзката, за която рядко се говори

Често свързваме изправената стойка само с естетика и красив външен вид. Но истината е, че начинът, по който стоим, седим и се движим, има дълбоко влияние върху нашето здраве – включително върху хормоналния баланс, метаболизма, дишането и функцията на органите.

Стойката е не просто визуален израз на тялото, а съществен фактор за поддържане на хомеостазата – вътрешното равновесие на организма, което регулира всички физиологични процеси, пише femena.bg.

Как стойката влияе на хормоналния баланс?

Хормоналната система е изключително чувствителна към сигнали от нервната система и околната среда. Нарушената стойка, както и обездвижването, могат да активират хроничен стресов отговор.

Когато стойката е правилна – раменете са отворени, гръдният кош е освободен, а гръбначният стълб е подреден – тялото функционира в оптимален режим.

Прегърбената поза увеличава активността на симпатиковата нервна система (режима „бий се или бягай“). Това може да доведе до:

повишени нива на кортизол

нарушен сън

засилена тревожност

влошени симптоми на перименопауза и менопауза

Изправената, уверена стойка подпомага парасимпатиковата система („почивка и възстановяване“), което регулира производството на хормони и подкрепя метаболизма.

Влияние върху щитовидната жлеза

Щитовидната жлеза се намира в областта на шията – зона, която често е напрегната при хора с неправилна стойка, особено при:

изнесена напред главата

прегърбване

продължителна работа пред компютър

слаба мускулатура на гърба

Когато шията е постоянно наклонена напред, мускулите притискат структурите в областта, включително кръвоносните съдове и лимфния оток. Това може да наруши свободния кръвоток, обмяната на веществата около щитовидната жлеза и правилното й функциониране. Подобряването на стойката облекчава напрежението в шийната област, подобрява кръвообращението и подпомага добрата работа на жлезата.



Стойката и здравето на стомаха

Прегърбването компресира органите в коремната кухина. То буквално притиска стомаха, червата и диафрагмата, което може да доведе до:

киселинен рефлукс

подуване

забавено храносмилане

газове

запек

Диафрагмата играе ключова роля в дишането, но също и в движението на лимфата и масажирането на вътрешните органи. При лоша стойка тя не може да се движи свободно, което затруднява храносмилателната система и отслабва детоксикацията на организма. Изправената стойка, в комбинация с коремно (диафрагмално) дишане, подобрява перисталтиката, намалява подуването и подпомага правилната функция на червата.

Влияние върху тазовото дъно

Малко хора свързват стойката с тазовото дъно, но връзката е директна. Прегърбването или прекаленото извиване в кръста изменя естествената ос на таза. Това може да доведе до:

отслабване на мускулите на тазовото дъно

инконтиненция

болки в кръста

пролапс

болезнена менструация

Когато стойката е балансирана, тазът е в неутрално положение. Това позволява на мускулите на тазовото дъно да работят правилно – да се активират при нужда и да се отпускат, когато трябва.

Поддържането на правилна стойка и упражненията Кегел са особено полезни, особено в периода на (пери)менопауза. Те активират мускулите, които подкрепят пикочния мехур, матката и червата. Практикувани редовно, подобряват контрола и намаляват риска от инконтиненция.

Как да подобрим стойката си?

Укрепване мускулатурата на гърба – с упражнения като гребане, разтваряне с ластици, набирания, мъртва тяга.

Засилване на седалищните мускули – слабото седалище често върви с отпуснат корем и слаби задни вериги. Това цялостно води до приведени рамене, заоблен гръб, кифотична стойка (кифоза). Глутеусите работят заедно с мускулите на гърба и корема, за да държат торса стабилен и отворен. Подходящи упражнения са клекове, напади, глутеус ритник, хип тръст.

Активиране на коремните мускули – изправената стойка започва от… корема. Силният корем създава силен защитен център, който държи гръбнака стабилен. Когато коремните мускули са силни, те поемат част от тежестта на тялото и намаляват напрежението върху кръста. При слаб корем гърбът буквално „компенсира“, което води до болки в кръста, изгърбване и наклонена стойка.

Периодично ставане от стола/дивана – раздвижване на врата, разтягане на гърба и лопатките, навеждане на всеки 45-60 минути.

Осъзнато дишане – бавно и дълбоко коремно дишане, което намалява напрежението в мускулите на шията, гърба и кръста. Освобождава напрежението в тези области, подобрява стойката и намалява риска от болки в гърба и кръста.

Изправената стойка е много повече от красив външен вид – тя пряко отразява нашето физическо, хормонално и психо-емоционално здраве. Когато се грижим за нея, влияeм върху цялостната хомеостаза: дишането се подобрява, храносмилането се регулира, метаболизмът се активира, усещаме се силни и уверени.