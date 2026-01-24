Връзката на Кайли Дженър и Тимъти Шаламе продължава да цъфти

Кайли Дженър обича да бъде до Тимъти Шаламе по време на сезона на филмовите награди.

Риалити звездата дори е обсебена от това. Харесва ѝ да гледа как актьорът цъфти по време на този период.

Тя често придружава гаджето си на церемонии по награждаване.

„Кайли обича да го гледа да цъфти по време на този сезон от живота и на церемонии по награждаване, и е развълнувана да бъде до него. Тя светва, когато говори за него и винаги е неговият най-голям поддръжник“, коментира източник на „Us Weekly“.

През тази година красавицата беше до Тимъти на наградите „Critics Choice Awards“, както и на „Златен глобус“. Вероятно ще присъства и на наградите „Оскар“ през март.

Шаламе е номиниран за най-добър актьор за филма „Marty Supreme“.

Връзката между двамата става все по-сериозна. Те живеят заедно в Лос Анджелис през повечето време.

„Кайли никога не се е срещала с някого, като него и е освежаващо, защото те имат много лесна и спокойна връзка. Те буквално живеят заедно към този момент. Кайли остава в неговата къща, когато не е с децата или когато иска да е в града, и той прекарва много време в нейната къща в Хидън Хилс“, обяснява източникът.

Освен това, Тимъти често се мотае с децата на Кайли и те го обичат.

„Отне известно време на Кайли да ги запознае, но сега нещата са много нормални и той прекарва много време с тях“, посочва още източникът.

Семейството на Дженър го харесва.

„Сестрите на Кайли и Крис наистина го приеха. Той винаги има място на масата за всеки празник и е включен във всички техни планове. Всички те наистина го харесват за нея и смятат, че той е извадил по-меката страна на Кайли“, коментира източникът.

За връзката между звездите се разбра през април 2023 г.

Кайли Дженър има дъщеря Сторми, която се роди през февруари 2018 г., както и син Еър, който се роди през февруари 2022 г. Те са от бившия ѝ Травис Скот.