Връчиха наградата за скулптура „Акад. Иван Лазаров” на Г. Минчев и Е. Попов в галерия „Вл. Димитров-Майстора” – Кюстендил, отличиха ги със статуетка на Пимен Зографски  

В Деня на народните будители – 1 ноември, в Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“ в Кюстендил се проведе официалната церемония по връчването на Националната награда за скулптура на името на акад. Иван Лазаров. Тази година престижното отличие бе присъдено на двама изявени творци – Георги Минчев и Емил Попов. Те бяха отличени със статуетка на Пимен Зографски, диплом и парична награда от по 4500 лв., осигурени от община Кюстендил, Министерството на културата и Съюза на българските художници. Наградите бяха връчни от кмета на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателя на Общинския съвет Димитър Велинов и директора на галерията проф. Валентин Господинов.

Кметът приветства гостите и участниците в церемонията и в своето слово подчерта ролята на творците като съвременни будители: „Гръбнакът на съвременните будители са хората на изкуството.

Гордея се, че в Деня на народните будители сме заедно в галерията на Майстора – в този храм на българската духовност, за да отдадем заслужено признание на изкуството и неговите творци“, заяви кметът на Кюстендил.

„Изкуството и скулптурата имат положителен знак. Те придават смисъл и стойност на човешкия живот“, каза Георги Минчев.

„За да бъде изкуството общочовешко, то най-напред трябва да бъде национално“, подчерта Емил Попов.

Председателят на Съюза на българските художници Любен Генов представи накратко постиженията на отличените творци, като отбеляза, че Георги Минчев е автор на монументални абстрактни пластики от метал и камък, реализирани в цял свят, а Емил Попов е сред водещите професори в Националната художествена академия, дал път на няколко поколения млади скулптори.

ИВАН ИВАНОВ