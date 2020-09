Връчиха телевизионните награди „Еми”

Сериалите “Schitt’s Creek”, „Пазителите” и „Наследници“ са големите победители на тазгодишните награди „Еми”. Заради коронавируса статуетките бяха връчени виртуално.

Канадският “Schitt’s Creek” спечели рекордните 9 отличия, включително за комедиен сериал. Фантастичният екшън „Пазителите”, който имаше най-много номинации – 26, получи награда за най-добър мини сериал, за най-добри актьори и най-добър сценарий.

В категорията драматичен сериал наградата отиде за „Наследниците“, който беше отличен и за режисура и сценарий.

Водещ на церемонията в празната зала беше комикът Джими Кимъл.

Ето и пълния списък с победителите от неделната нощ:

Най-добър драматичен сериал: “Наследници” (Succession, HBO)

Другите номинирани:

Better Call Saul (AMC)

“Короната” (The Crown, Netflix)

“Историята на прислужницата” (The Handmaid”s Tale, Hulu)

“Убивайки Ийв” (Killing Eve, BBC America/AMC)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Най-добра актриса в поддържаща роля в драматичен сериал: Джулия Гарнър (Ozark)

Другите номинирани:

Лора Дърн (“Големи малки лъжи”)

Мерил Стрийп (“Големи малки лъжи”)

Хелена Бонам Картър (“Короната”)

Самира Уайли (“Историята на прислужницата”)

Фиона Шоу (“Убивайки Ийв”)

Сара Снук (“Наследници”)

Танди Нютън (“Западен свят”)

Най-добър актьор в поддържаща роля в драматичен сериал: Били Кръдъп (The Morning Show)

Другите номинирани:

Джанкарло Еспозито (Better Call Saul)

Брадли Уитфорд (“Разказът на прислужницата”)

Марк Дюплас (The Morning Show)

Никълъс Браун (“Наследници”)

Киърън Кълкин (“Наследници”)

Матю Макфейдън (“Наследници”)

Джефри Райт (“Западен свят”)

Най-добра режисура в драматичен сериал: Андри Парек за “Наследници” (Succession, HBO) – за епизода “Hunting”

Най-добър сценарий за драматичен сериал: Джеси Армстронг за “Наследници” (Succession, HBO) – за епизода “This is not for tears”

Актриса в главна роля в драматичен сериал: Зендая (“Еуфория”)

Другите номинирани:

Дженифър Анистън (The Morning Show)

Оливия Колман (“Короната”)

Джоди Комър (“Убивайки Ийв”)

Лора Лини (Ozark)

Сандра О (“Убивайки Ийв)

Актьор в главна роля в драматичен сериал: Джеръми Стронг (“Наследници”)

Другите номинирани:

Джейсън Бейтман (Ozark)

Стърлинг К. Браун (This Is Us)

Стив Карел (The Morning Show)

Брайън Кокс (“Наследници”)

Били Портър (Pose)

Състезателна програма: RuPaul’s Drag Race (VH1)

Другите номинирани:

The Masked Singer (Fox)

Nailed It! (Netflix)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

Най-добър лимитиран сериал: “Пазителите” (Watchmen, HBO)

Другите номинирани:

“Малки пожари навсякъде” (Hulu)

“Мисис Америка” (Mrs. America, Hulu)

Unbeliavable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Най-добра актриса в поддържаща роля в лимитиран сериал или филм: Узо Адуба (Mrs. America)

Другите номинирани:

Холанд Тейлър (Hollywood)

Марго Мартиндейл (“Мисис Америка”)

Трейси Улман (“Мисис Америка”)

Тони Колет (Unbelievable)

Джийн Смарт (“Пазителите”)

Най-добър актьор в поддържаща роля в лимитиран сериал или филм: Яхя Абдул-Матийн II (“Пазителите”)

Другите номинирани:

Дилън Макдърмот (Hollywood)

Джим Парсънс (Hollywood)

Тайтъс Бърджис (Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend)

Джован Адепо (“Пазителите”)

Луис Госет-младши (“Пазителите”)

Награда за режисура за лимитиран сериал или филм: Мария Шрейдър (Unorthodox, Netflix)

Награда за сценарий за лимитиран сериал или филм: Деймън Линделоф и Корд Джеферсън – “Пазителите” (HBO), за епизода “Това необикновено същество”

Актьор в главна роля в лимитиран сериал или филм: Марк Ръфало (“Дотолкова съм сигурен”, HBO)

Другите номинирани:

Джеръми Айрънс (“Пазителите”)

Хю Джакмън (“Лошо образование”)

Пол Мескал (Normal People)

Джеръми Поуп (Hollywood)

Актриса в главна женска роля в лимитиран сериал или филм: Реджина Кинг (“Пазителите”)

Другите номинирани:

Кейт Бланшет (“Мисис Америка”)

Шира Хаас (Unorthodox)

Октавия Спенсър (Self Made)

Кери Уошингтън (“Малки пожари навсякъде”)

Най-добро вариететно предаване: “Шоуто на Джон Оливър” (Last Week Tonight with John Oliver, HBO)

Най-добър комедиен сериал: “Шитс Крийк” (Schitt’s Creek)

Другите номинирани:

“Успокой топката” (Curb Your Enthusiasm, HBO)

Dead to Me (Netflix)

“На по-добро място” (The Good Place, NBC)

“Несигурни” (Insecure, HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime)

“Какво правим в сенките” (What We Do in the Shadows, FX)

Най-добра актриса в поддържаща роля в комедиен сериал: Ани Мърфи (“Шитс Крийк”)

Другите номинирани:

Бети Гилпин (GLOW)

Д’Арси Кардън (“На по-добро място”)

Ивон Орджи (“Несигурни”)

Алекс Борстайн (The Marvelous Mrs. Maisel)

Марин Хинкъл (The Marvelous Mrs. Maisel)

Кейт Маккинън (Saturday Night Live)

Сесили Стронг (Saturday Night Live)

Най-добър актьор в поддържаща роля в комедиен сериал: Дан Леви (“Шитс Крийк”)

Другите номинирани:

Андре Брауър (Brooklyn Nine-Nine)

Уилям Джаксън Харпър (“На по-добро място”)

Алън Аркин (The Kominsky Method)

Стърлинг К. Браун (The Marvelous Mrs. Maisel)

Тони Шалуб (The Marvelous Mrs. Maisel)

Махършала Али (“Рами”)

Кенан Томпсън (Saturday Night Live)

Най-добра режисура в комедиен сериал: Андрю Сивидино и Даниел Леви – “Шитс Крийк” (за епизода “Happy Ending”)

Най-добър сценарий в комедиен сериал: Даниел Леви, “Шитс Крийк” (за епизода “Happy Ending”)

Най-добър актьор в главна роля в комедиен сериал: Юджийн Леви (“Шитс Крийк”)

Другите номинирани:

Антъни Андерсън (Black-ish)

Дон Чийдъл (“Черен понеделник”)

Тед Дансън (“На по-добро място”)

Майкъл Дъглас (The Kominsky Method)

Рами Юсеф (“Рами”)

Най-добра актриса в главна роля в комедиен сериал: Катрин О’Хара (“Шитс Крийк”)

Другите номинирани:

Кристина Апългейт (Dead to Me)

Рейчъл Броснан (The Marvelous Mrs. Maisel)

Линда Карделини (Dead to Me)

Иса Рей (“Несигурни”)

Трейси Елис Рос (Black-ish)

